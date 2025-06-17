Çamlıhemşin’de Kaya Düştü, Araç Kurtuldu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde, bir yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası, seyir halindeki bir otomobilin önüne düştü. Olayda yaralanan olmadığı belirlendi ve anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yolu üzerinde, öğleden sonra yaşandı.

KAYA PARÇASI VE SÜRÜCÜ REAKSİYONU

Yamaçtan kopan kaya parçası aniden yola düştü ve o esnada yolda ilerleyen bir otomobil, kayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Sürücü, kısa bir panik yaşadıktan sonra yoluna devam etti. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, yamaçtan düşen kaya parçasının hızla yola düştüğü ve o an yoldan geçen otomobilin görüntüsü yer aldı.