Çamlık Cami’nin Temeli Atıldı

BODRUM’DA YENİ BİR CAMİ TEMELİ ATILDI

Bodrum ilçesinde hayırseverler tarafından yapılacak olan Çamlık Camii’nin temeli düzenlenen bir törenle atıldı. Bu cami, içerisinde gençlik merkezi ve kütüphane gibi önemli yapılar barındıracak. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Çamlık Mahallesi’nde gerçekleştirilen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, hayırseverlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanvekili Ercan Pehlivan, bölgeye yapılacak caminin temelinin atılmasının kendileri için büyük bir heyecan ve mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Tören, duaların okunmasının ardından, temel atma için ilk betonun dökülmesiyle devam etti. Törene Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, MHP Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafak, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.