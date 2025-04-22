Cammu Keşmir’de Terör Saldırısı Gerçekleşti

HİNDİSTAN’DA TURİSTLERE YAPILAN SALDIRI

Hindistan’ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde, turistlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 20 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. The Indian Express gazetesinde yer alan habere göre, Müslüman nüfusun baskın olduğu Pahalgam bölgesinde 2-3 silahlı kişi, bölgeye gelen turistleri hedef aldı.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Polis yetkilileri, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların acil olarak hastaneye kaldırıldığını açıklayan yetkililer, bunlar arasında en az 2 kişinin durumunun kritik olduğunu aktardı. Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir grup veya kişi sorumluluğu üstlenmedi.

BAŞBAKAN MODİ’DEN TEPKİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabında, “Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların en kısa sürede iyileşmesi için dua ediyorum.” ifadelerini kullandı. Modi, saldırıyı düzenleyenlerin adalete teslim edileceğini vurgulayarak, “Terörle mücadelede kararlılığımız sarsılmazdır ve daha da güçlenecek.” dedi.