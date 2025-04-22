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Cammu Keşmir’deki Saldırıyı Şiddetle Kınadı

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan’ın yönetimi altındaki Cammu Keşmir bölgesinde gerçekleşen “silahlı saldırı”yı sert bir şekilde kınıyor. BM Sözcülük Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu saldırının en az 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor.

AİLELERİ UNUTMADI

Açıklamada, Genel Sekreter Guterres’in saldırıda yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini ilettiği ifade ediliyor. “Genel Sekreter Cammu Keşmir bölgesindeki silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor.” denilen açıklamada, sivillere yönelik her türlü saldırının kabul edilemez olduğunun altı çiziliyor.

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