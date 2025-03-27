Camp Nou Yenilenme ve Açılış Tarihi Hakkında

YENİ TRİBÜN VE VIP ALANLARI

Yeni inşa edilecek 3. tribünün iki katında VIP locaları ve VIP yeme içme alanları tasarlanıyor. Bunun yanı sıra, stadın dışında bulunan FC Barselona Müzesi, tasarlanan yeni 3. kademe tribünün içerisine taşınacak. Bu değişiklikler, stadyumun modernizasyon sürecinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

YENİ CAMP NOU’NUN AÇILIŞ TARİHİ

Yeni Camp Nou’nun açılışı merakla bekleniyor. Projenin tamamlanması 2026 yılında hedefleniyor. Ancak, şu an için diğer detaylar arasında stadyum içindeki değişiklikler ve yeniden tasarım aşamaları yer alıyor. Camp Nou’nun son hali ise, inşaat süreci boyunca sürekli olarak güncelleniyor.

BARSELONA MAÇLARININ OYNANMA NEDENİ

FC Barselona’nın maçlarını Camp Nou’da oynayamama nedeni, devam eden yenileme ve genişletme çalışmalarından kaynaklanıyor. Bu süre zarfında stadyumun belirli bölümleri yapım aşamasında olduğu için, kulübün maçlarını başka mekanlarda oynaması gerekiyor.

İŞBİRLİĞİ VE PROJE DETAYLARI

FC Barselona ve Limak İnşaat arasında, Barselona Spotify Camp Nou Stadyumu’nun yenilenmesi ve genişletilmesi için 31 Ocak 2023 tarihinde bir sözleşme imzalanmış durumda. Bu sözleşme tasarla-inşa et modeli ile gerçekleşiyor. Yeni inşa edilecek alan yaklaşık 220 bin metrekare, yenilenecek alan ise yaklaşık 75 bin metrekare büyüklüğünde. Proje, mevcut tribünlerin korunmasını ve yüksek yapı kalitesini gözeterek hayata geçiriliyor.

YENİ TESİS İŞLEMLERİ

Yenileme çalışmaları kapsamında mekaanik, elektrik ve sıhhi tesisat sistemleri, spor tesisleri, aydınlatmalar ve ekranlar sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yenileniyor. Stat çevresinde ve yenilenen 3. kademe tribünün altında kapalı otopark, VIP alanları, ticari alanlar ve soyunma odaları inşa edilecek. Ayrıca, çevre düzenlemesi için yaklaşık 60 bin metrekare alan peyzaj çalışmaları için hazırlanıyor.

İnşaat çalışmaları 2023 yılı itibariyle başlarken, ilk olarak yıkım süreçleri gerçekleştiriliyor. Proje tamamlandığında, stadyumun kapasitesi 99 bin kişiden 105 bin kişiye çıkarılacak. Camp Nou’nun son hali merak edilen konular arasında yer alıyor.