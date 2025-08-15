Çamur’un Mezarı Başında Anma Töreni

ŞEHİT KOMİSERİN ANISINA DÜZENLENEN ANMA TÖRENİ

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos 2015’te PKK’lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen komiser Ahmet Çamur, şehadetinin 10. yılında Trabzon’daki mezarı başında anıldı. Anma programı, Çamur’un Soğanlı Mahallesi Üçdirek mevkisindeki kabri başında gerçekleştirildi. Programa, komiserin ailesinin yanı sıra Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, Çaykara İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, Çaykara İlçe Jandarma Karakol Komutanı Osman Gün, AK Parti Çaykara İlçe Başkanı Muhammet Selçuk, MHP Çaykara İlçe Başkanı Savaş Öksüz, Anahtar Partisi Çaykara İlçe Başkanı Ali Kemal Sevinç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali de katıldı.

DUALAR VE ŞİİRLERLE ANMA PROGRAMI

Programda, Kur’an-ı Kerim okunarak tüm şehitler için dualar edildi. Anma etkinliği sırasında, Çaykaralı şair Mehmet İnan’ın şehit Çamur için yazdığı şiir de okundu. Ayrıca, Özel Harekat ekiplerince saygı atışı gerçekleştirildi. Bu anma programı, şehitlerin anısını yaşatmak ve onlara olan minneti ifade etmek amacıyla düzenlendi.