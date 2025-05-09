Çamyayla Köyü’nde Arazi Aracı Yapıldı

ÇAMYAYLA KÖYÜ’NÜN YERLİ ARAZİ ARACI

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Çamyayla Köyü Muhtarı Engin Gülnihal, römorkuyla birlikte tasarladığı ve ‘Köyün ilk yerli ve milli arazi aracı’ olarak adlandırdığı aracı görenler tarafından beğeniliyor. Muhtar Gülnihal, köy arazisine giderken taşıma yapabilmek için böyle bir araç geliştirdiğini söylüyor.

ARAZI ARACININ YAPILIŞINDAKİ AŞAMALAR

Gülnihal, “Boş zamanlarımı değerlendirmek amacıyla arazi aracını hobi olarak yapmaya başladım. Malzemelerin bir kısmını dışarıdan aldık, diğerlerini ise elimizde bulunan çıkma malzemeleriyle birleştirerek oluşturduk. Bu araç, Çamyayla Köyü’nün ilk yerli ve milli arazi aracı. İşleri tamamladıktan sonra, römork yapma ihtiyacı hissettik. Planlayıp gerekli malzemeleri bir araya getirerek aracımızı hazır bir hale getirdik.” diyor. Muhtar, araç yapımını köy işlerinden kalan boş zamanlarında gerçekleştirdiğini ve köyün soğuk havası nedeniyle kapalı alanda çalıştığını da belirtiyor.

ARAÇ HAKKINDA DETAYLAR

Gülnihal, “Köy yerinde araziye giderken taşımacılık için faydalı bir araç olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız bu arazi aracı, görenlerin ilgisini çekti. ‘Bize de yap’ diyenler de oluyor.” şeklinde ekliyor. Araç, çapa motoruyla çalışıyor ve yaklaşık 22 bin liraya mal olmuş. Muhtar, aracın saatte 30 kilometre hıza ulaşabildiğini ve ortalama 200 kilo yük taşıyabildiğini de sözlerine ekliyor.