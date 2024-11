Can Aksoy Hakkında Bilgiler C.an A.ksoy Hakkında Kısa Bilgiler

AHMET ÖZER’DEN SONRA GÖREVİ DEVRALAN CAN AKSOY

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından, yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy hakkında araştırmalar yoğunlaşıyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46’ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY, İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.” denildi. Can Aksoy kimdir sorusu da kamuoyunda sıkça araştırılıyor.

CAN AKSOY’UN KİMLİĞİ

Esenyurt Belediye Başkan vekili Can Aksoy, 1983 yılında Ankara Altındağ’da doğdu ve aslen Kırşehirli’dir. İlk ve ortaokul eğitimini Ankara Keçiören’de tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde devam etti ve 2005 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (YAYEM) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde staj yaptı.

KARİYERİNE HIZLA DEVAM ETTİ

Can Aksoy, 2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği meslek hayatına başladı. Giresun İli’nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı’da Refakat Stajını ve Kırşehir İli’nde Vilayet Stajlarını tamamladıktan sonra, 2006 yılında Çankırı İli Korgun İlçesi’nde vekil kaymakamlık yaptı. 2007 yılında bir yıl boyunca İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde eğitim aldı. Yurtdışı eğitimi sonrası, Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde Kamu Diplomasisi Kursu’nu tamamladı. Kaymakam Adaylığı Eğitimi sürecinin sonunda T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 93. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu “Üstün Başarı” ile bitirdi.

ÖNCEKİ GÖREVLERİ

Can Aksoy’un önceki görevleri arasında 2009-2011 yılları arasında Sivas İli Ulaş İlçesi Kaymakamlığı, 2011-2013 yılları arasında Kars İli Arpaçay İlçesi Kaymakamlığı, 2013-2015 yılları arasında Yozgat Vali Yardımcılığı, 2015-2017 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcılığı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, 2017-2018 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Kaymakamlığı, 2018-2019 yılları arasında Ankara İli Beypazarı İlçesi Kaymakamlığı, 2019-2023 yılları arasında ise Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kaymakamlığı görevleri bulunuyor. 04.09.2023 tarihi itibarıyla Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlayan Can Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca iyi derecede İngilizce bilmektedir.