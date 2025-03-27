Can Ataklı Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

HABERDE KİŞİSEL PAYLAŞIMLAR VE SONUÇLAR

Sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında “entübe edildi” şeklinde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı, hakimlik tarafından “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza” kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nce manipüle edilmiş haber olarak değerlendirildiğini açıklayarak “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen bir soruşturma başlattı.

İFADE SÜRECİ VE HUKUKİ TEDBİRLER

Ataklı, gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi. İfade işlemleri sonrası Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen gazeteci, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan ve verilen tedbirlerle serbest bırakıldı. Bu süreç, Ataklı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın toplum üzerindeki etkilerini ve içerdiği anlamları da gündeme getirdi.

TOPLUMSAL ETKİ VE DOĞAL SONUÇLAR

Bu olay, sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilerin doğruluğunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Söz konusu paylaşımın içeriği, halk arasında yanlış bilgilendirme ve kafa karışıklığına neden olabiliyor. Gazetecilik etiği ve bilgi doğruluğu, kamuoyuna karşı sorumlulukların başında geliyor.