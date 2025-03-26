Can Ataklı’ya Soruşturma Açıldı

KAMUOYUNDA İFİALE NEDEN OLAN İDDİA

Gazeteci Can Ataklı’nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin entübe edildiği yönünde yaptığı açıklama kamuoyunda büyük bir tepki yarattı. MHP ve İletişim Başkanlığı’nın açıklamaları peş peşe gelmesiyle birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Can Ataklı hakkında soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN GELEN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan duyuruda “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 25.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise, Ataklı’nın açıklamalarıyla ilgili, “Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın cenneti merhum Tenzile Erdoğan hakkında kullanılan çirkin ifadeler, diğer yandan Sayın Genel Başkanımızla ilgili gazeteci görünümlü aşağılık bir şahsın hezeyanları birbirinin devamı olan rezil bir planın ürünüdür. Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır” dedi. Özdemir, aynı zamanda, “Toplum vicdanında mahkum olan bu girişimler konusunda hukuk müesseslerinin vakit kaybetmeksizin sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimizdir” ifadesine de yer verdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’DAN YALANLAMA

İletişim Başkanlığı’nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yalanlamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Devlet Bahçeli entübe edildi’ iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” sözleriyle kamuoyuna bilgi verildi.