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Can Ataklı’ya Soruşturma Başlatıldı

DEVLET BAHÇELİ HAKKINDA YAPILAN PAYLAŞIMA SORUŞTURMA

İstanbul’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında “entübe edildi” şeklinde bir paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen bir soruşturma başlatıldı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı’nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bu bilgiye ilişkin olarak “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma gerçekleştirdi. Söz konusu paylaşım, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak değerlendirildi.

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