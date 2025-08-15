Haberler

Çan’da Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

ÇAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşanan mera yangını, hızlı müdahale sayesinde söndürüldü. Akşam saatlerinde Alibeyçiftliği köyü Ilıca mevkisindeki köy merasında çıkan yangın, köy muhtarı Özgür Kuş’un yaptığı ihbar üzerine, bölgedeki ekiplerin harekete geçmesini sağladı.

EĞİTİMLİ EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yangının söndürülmesi için Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve Çan Belediyesine ait 2 itfaiye aracı etkin bir şekilde kullanıldı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 5 dönümlük bir alan zarar gördü.

Fenerbahçe, Göztepe’ye Konuk Olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti. Taraftarlar, havaalanında oyunculara destek vermeyi ihmal etmedi. Maç yarın akşam yapılacak.
Antalya’da Arazöz Devrildi, İki Yaralı

Antalya'da orman yangını ihbarıyla hareket eden arazöz devrildi. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye yetiştirildi. Yaralıların sağlık durumu stabil.

