TRAJEDİK KAZA

İstanbul’un Esenler ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 6 yaşındaki Can Demir B. hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü K.G. polis tarafından gözaltına alındı. Kaza, Birlik Mahallesi Atışalanı Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti.

KAZA ANI VE İNCELEME

Edinilen bilgilere göre, K.G. yönetimindeki hafriyat kamyonu, Can Demir B.’ye çarptıktan sonra üzerinden geçti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, ne yazık ki küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken çevrede güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen polis ekipleri, sürücü K.G.’yı gözaltına aldı. Kazaya ilişkin polis çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Olay anı cep telefonu kameraları ile kaydedildi.