Can Grubu, Medya Yatırımlarını Devraldı

MEDYA SEKTÖRÜNDEN ÇEKİLİYOR

Park Grubu, medya alanından çekilerek çalışmalara ana faaliyet alanı olan madencilik sektöründe devam edeceğini açıkladı. Devir anlaşması, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji gibi eğitim kurumlarının da sahibi olan Can Grubu ile gerçekleştirildi. Yapılan açıklamalarda, bu dönüşümün medya sektörüne yeni bir nefes getireceği ön plana çıktı.

REKABET KURUMU ONAY VERDİ

Ekol Tv’nin haberine göre, Rekabet Kurumu, bu devir işlemi için onayını verdi. Devir sürecinin tamamlanmasının ardından, Can Grubu’nun medya yatırımları Mehmet Kenan Tekdağ tarafından yürütülecek. Can Grubu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Park Grubu’nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir” ifadelerine yer verdi.

CİNER YAYIN HOLDİNG’İN YÖNETİMİ GEÇTİ

Bu gelişme ile birlikte, Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarından Ciner Yayın Holding’in yönetimi Can Grubu’na devredilmiş oldu.