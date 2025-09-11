Can Holding’e El Konuldu, Gözaltılar Var

CAN HOLDİNG’E EL KONDU

Can Holding’e savcılık tarafından el konulmasıyla birlikte Habertürk ve Show TV gibi önemli medya organları da bu sürecin parçası haline geldi. Yapılan açıklamalara göre, holding bünyesindeki toplam 121 şirkete el konulurken, yöneticileri “kara para aklama”, “kaçakçılık” ve “suç örgütü kurma” gibi suçlamalar altında yargılanıyor. Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding’in sahipleri olan Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı çıkardı. Üçü de sabah saatlerinde gözaltına alınarak işleme tabi tutuldu.

BÜYÜK YATIRIMLAR VE SATIŞLAR

Can Holding, petrol istasyonları, eğitim kurumları ve elektronik eşya üretimi yapan şirketleriyle öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda Ciner Yayın Holding’deki hisselerin tamamını satın alarak büyük bir atılım yapmıştı. Bu satın alım için 800 milyon dolar ödendiği ifade ediliyordu. Can Holding’in bünyesinde şu anda Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi önemli medya kanalları yer alıyor. Ayrıca, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumları da holdingin mülkiyetindedir.

HAZİRAN’DAN İTİBAREN SÜRÜYOR

Holding, Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel ve Mediza Hospital gibi önemli işletmelere de sahip. Bunun yanı sıra, beton santralleri ve lojistik sektöründe de birçok yatırım gerçekleştiriyor. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmelerin ardından, kayyum olarak atanan TMSF yetkililerinin Can Holding binasına giriş yaptığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Bu durumun yankıları hala sürmekte ve olayın gelişimi merakla takip ediliyor.