Can Holding’e Operasyon Düzenlendi

OPERASYONUN GEREKÇESİ

Küçükçekmece Savcılığı’nın aldığı karar doğrultusunda, Can Holding’e yönelik kara para aklama, dolandırıcılık ve haksız mal edinme iddialarıyla operasyon gerçekleştirildi. Erken saatlerde İstanbul Jandarma Ekipleri, Mehmet Şakir Can ve Kemal Can’ın sahibi olduğu Can Holding’e bağlı 121 şirketin merkezine gitmiş ve bu şirketlere el koymuş bulunuyor.

ŞİRKETLERİN DURUMU

Bu şirketlerin yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildi. Can Holding, Energy Akaryakıt istasyonları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji ve Televizyon Yayıncılık gibi önemli markaların sahibidir. Ayrıca, değişik sanayi alanlarında faaliyet gösteren yaklaşık 110 küçük çaplı şirketi de bulunmaktadır.

GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında, şirket sahipleri ve üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere toplamda 8 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu gelişmeler, şirketin hukuki durumunu ve gelecek süreçteki olası sonuçlarını belirleyecektir.