Haberler

Can Holding’e Operasyon Düzenlendi İddialarla

KÜÇÜKÇEKMECE SAVCILIĞI OPERASYON BAŞLATTI

Küçükçekmece Savcılığı’nın kararı ile Can Holding’e yönelik kara para aklama, dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçlamalarıyla operasyon gerçekleşti. İstanbul Jandarma Ekipleri, sabah saatlerinde, şirketin sahipleri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can’ın yönettiği Can Holding’e bağlı 121 şirketin merkezine gitti ve bu şirketlere el koydu. El koyma işlemi sonrasında, şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildi.

Can Holding, Energy Akaryakıt istasyonları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji ve Televizyon Yayıncılık gibi işletmeleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, değişik sanayi kollarında faaliyet gösteren yaklaşık 110 adet daha küçük çaplı şirketi bulunuyor. Operasyon kapsamında, şirket sahipleri ve yönetici pozisyonundaki 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Haberler

Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.