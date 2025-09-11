Can Holding’e Operasyon Düzenlendi İddialarla

KÜÇÜKÇEKMECE SAVCILIĞI OPERASYON BAŞLATTI

Küçükçekmece Savcılığı’nın kararı ile Can Holding’e yönelik kara para aklama, dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçlamalarıyla operasyon gerçekleşti. İstanbul Jandarma Ekipleri, sabah saatlerinde, şirketin sahipleri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can’ın yönettiği Can Holding’e bağlı 121 şirketin merkezine gitti ve bu şirketlere el koydu. El koyma işlemi sonrasında, şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredildi.

Can Holding, Energy Akaryakıt istasyonları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji ve Televizyon Yayıncılık gibi işletmeleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, değişik sanayi kollarında faaliyet gösteren yaklaşık 110 adet daha küçük çaplı şirketi bulunuyor. Operasyon kapsamında, şirket sahipleri ve yönetici pozisyonundaki 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.