Can Holding’e Yönelik Soruşturma Devam Ediyor

Son günlerde Türkiye’de iş ve medya alanında önemli bir gelişme yaşanıyor. Can Holding’in sahibi kim olduğu, Habertürk ve Show TV’nin kimin kontrolünde bulunduğu gibi sorular halk arasında oldukça merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Can Holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararları alınırken, holding bünyesindeki önemli medya kuruluşları ve birçok şirkete tedbir amaçlı el konuldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CAN HOLDING’E YÖNELİK OPERASYON

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon çerçevesinde, Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Holding çatısı altında bulunan Habertürk, Show TV ve toplam 21 şirkete ise tedbir amaçlı olarak el konuldu. İddialar arasında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi suçlar yer alıyor. Yapılan açıklamada, Can Holding üzerinden organize suç faaliyetlerinin yürütüldüğü tespit edildi. Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz büyük meblağlarda para aktarıldığı, bu tutarların birçok şirket arasında transfer edilerek izlerinin gizlendiği kaydedildi.

KAMU DÜZENİNE VE MALİ SİSTEME TEHDİT

Aynı zamanda, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinden kaçınıldığı, ticari faaliyeti olmayan şirketler aracılığıyla sermaye artırımı gibi yöntemlerle suç gelirlerinin aklandığı ifade edildi. MASAK raporlarına dayanan soruşturmada, suç örgütünün yasa dışı gelirlerini eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde yatırım yaparak ekonomik güç kazanmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu nedenle kamu düzeni ve mali sistemin zarar görmesini önlemek amacıyla 121 şirkete kayyum atandı ve mal varlıklarına el konuldu.

CAN HOLDING’İN YÖNETİMİ VE İLİŞKİSİ

Türkiye medyası ve iş dünyası son dönemde önemli değişimlere sahne oluyor. Can Holding’in sahibi kim olduğu sorusu ise kamuoyunda yoğun ilgiyle karşılanıyor. Holdingin yönetiminde Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ gibi isimler öne çıkıyor. Aralık 2024’te Turgay Ciner’den Habertürk ve Show TV hisselerini devralan Can Grubu, bu iki önemli medya kuruluşunun yeni sahibi olarak dikkat çekiyor. Can Holding çatısı altındaki bu şirketler, Türkiye’nin geniş medya ağında önemli bir yer tutuyor.

MEHMET CAN’IN PROFİLİ

Mehmet Can, Türkiye’de iş dünyasında öne çıkan Can Holding’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Holding, inşaat, finans, enerji ve turizm gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Mehmet Can, iş yaşamındaki tecrübesi ve liderlik rolüyle dikkat çekiyor. Eğitimini Türkiye’nin tanınmış üniversitelerinden birinde tamamlayan Mehmet Can, mezuniyetinin ardından çeşitli firmalarda çalışarak deneyim kazanmış, iş hayatında liderlik ve takım çalışması gibi konularda gelişimini sürdürmüştür. Can Holding, Mehmet Can’ın yönetimi altında hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda faaliyet alanını genişletmiş ve çeşitli sektörlerde yatırımlar gerçekleştirmiştir.

KEMAL CAN VE KENAN TEKDAĞ’IN ROLLERİ

Kemal Can, Can Holding’in yönetiminde önemli bir konumda bulunuyor. Onun yönetimindeki deneyim, holdingin farklı sektörlerdeki büyümesine katkıda bulunuyor. Kamuoyunda tanınırlığı sınırlı olsa da, Can Holding’in iş süreçlerindeki etkisi dikkat çekiyor. Kenan Tekdağ da Can Holding’in yönetiminde görev alan bir iş insanı. Farklı sektörlerde deneyime sahip olan Tekdağ, holdingin büyüme ve gelişme süreçlerine katkıda bulunuyor. Hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, şirket içindeki rolüyle öne çıkıyor.