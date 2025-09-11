Can Holding’in Sahibi Kemal Can’dır

CAN HOLDİNG’İN TANITIMI

Türkiye’de son yıllarda ismi sıkça duyulan Can Holding, medya başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet yürütüyor. Özellikle Show TV ve Habertürk gibi kanalların sahipliğini alması ile dikkatler üzerine çekmiştir. Peki, Can Holding’in sahibi kim? Habertürk ve Show TV’nin sahibi olan Kemal Can hakkında merak edilen detaylar neler?

KEMAL CAN’IN HAYATI VE KARIYERİ

Can Holding, medya, enerji, eğitim, sağlık, turizm gibi birçok sektörde etkili bir iş grubu olarak ön planda. Zamanhan Can tarafından kurulan bu şirket, günümüzde Kemal Can önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. 2025’te Rekabet Kurumu’nun onayı ile, Ciner Yayın Holding’e bağlı olan Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi medya kuruluşlarının tamamı Can Holding’e geçti. Böylece Show TV’nin sahibi Can Holding olurken, bu fırsatla birlikte Kemal Can, holdingin lideri olarak yönetim görevini üstlendi.

EĞİTİM VE İLİŞKİLER

Uzun yıllar boyunca Ciner Yayın Holding bünyesinde faaliyet gösteren Habertürk, 2025 yılında yapılan yönetim ve hisse devri ile artık Can Holding’in sahipliği altına girmiştir. Kemal Can, aynı zamanda bu holdingin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Can Holding’in kurucusu Zamanhan Can’dır; Kemal Can ise onun ardından şirketin yönetim süreçlerini devralmıştır. Eğitim alanında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumlarla olan bağları dikkat çekmektedir.

KEMAL CAN’IN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Kemal Can, 1973 yılında doğdu. 2025 yılı itibarıyla 52 yaşında olan Can, Türkiye’nin doğusunda, Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesinde dünyaya geldi. Bir iş adamı olarak medya dışında enerji, petrol, elektrik ve otelcilik gibi pek çok sektörde yatırım yapmaktadır. Ayrıca holdingin yönetimi ve şirket stratejileri konularında aktif bir rol üstleniyor.