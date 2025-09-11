Can Holding Medya Soruşturması Altında!

ŞİRKETİN GEÇMİŞİ VE YENİ DÖNEM

1935 yılında Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding, oğlu Kemal Can yönetiminde son dönemlerde medya sektörüne hızlı bir giriş yapıyor. 2024 yılı sonunda Ciner Yayın Holding’in tüm hisselerini devralarak Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi bünyesine katmış olacak. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye’nin en yeni medya patronları arasında yerini almış durumda.

SORUŞTURMA VE ŞİRKETLERE EL KOYMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde holdingin 121 şirketine el konulması gerçekleşti. Gözaltına alınan kişiler arasında Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan Tekdağ da yer alıyor.

FAALİYET ALANLARI

Can Holding, enerji ve petrol dağıtımı, dayanıklı tüketim ürünleri, turizm, eğitim ve sağlık gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Energy Petrol aracılığıyla 500’ü aşkın bayisi ile akaryakıt ve madeni yağ üretimi gerçekleştirirken, Awox markasıyla teknoloji ürünleri üretiyor. Mersin’de yapılan 500 bin metrekarelik tesis yatırımı, 20 bin kişilik istihdam hedefiyle dikkat çekiyor.

EĞİTİM YATIRIMLARI

Grup, Türkiye’nin en geniş özel okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji’ni de bünyesinde bulunduruyor. Kemal Can, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyor. Holding, eğitim ve sağlık alanında sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkıyor.

TEKFEN İLE ORTAKLIK VE CEZA

Can Holding, Tekfen Holding’in %17,46 hissesine sahip. Berker Ailesi’nin %25,23 hissesini devralmak için anlaşma sağlanmış olsa da, Rekabet Kurulu bu işlemi izinsiz buluyor. Bu nedenle 27 Haziran’da Can Grubu’na 10,9 milyon TL ceza kesildi. Hisse devri gerçekleşmediği için Can Kültür’ün Tekfen’deki payı %11,36 olarak kaldı.