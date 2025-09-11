Can Holding, Operasyonla Gündem Oldu

CAN HOLDİNG’İN GÜNDEMDE YER ALAN OPERASYONU

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olan Can Holding, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen bir operasyon ile ilgi odağı haline geldi. Operasyonun detayları büyük bir merakla beklenirken, şirketin sahibi olan Mehmet Şakir Can hakkında kamuoyunda yoğun bir bilgi talebi ortaya çıktı. Mehmet Şakir Can ile ilgili merak edilen konular haberin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

MEHMET ŞAKİR CAN’IN KİŞİSEL VE PROFESYONEL GEÇMİŞİ

Mehmet Can, Türkiye’de birçok sektörde faaliyet gösteren Can Holding’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı konumundadır. Şirket, inşaat, finans, enerji ve turizm gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Mehmet Can, iş dünyasındaki tecrübesi ve liderlik becerileri ile tanınmaktadır. Eğitimini Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden birinde tamamlayan Can, mezuniyetinin ardından çeşitli firmalarda deneyim kazanarak iş hayatına adım atmıştır. Bu süreçte liderlik ve takım çalışması gibi alanlarda gelişim sağlayarak bilgilerini artırmak için çeşitli eğitim ve seminerlere katılmıştır.

CAN HOLDİNG’İN BÜYÜMESİ VE YATIRIMLARI

Mehmet Can’ın yönetimindeki Can Holding, hem yurt içinde hem de uluslararası alanda faaliyetlerini geliştirmiş ve çeşitli sektörlere yatırımlar yapmıştır. Ancak, Mehmet Şakir Can’ın doğum yılına dair güncel ve kesin bir bilgi mevcut değil. Dolayısıyla Can’ın yaşı hakkında net bir bilgi vermek mümkün olmuyor. Ayrıca, Can’ın memleketi veya doğum yeri konusunda da kesin bir bilgi bulunmamakta. Bu noktada, doğduğu yerle ilgili detayların resmi kaynaklardan veya doğrulanmış biyografik bilgilere açıklanana kadar belirsizliğini koruyacağı söylenebilir.

KAPSAMLI OPERASYON VE GÖZALTILAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik geniş bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon kapsamında Mehmet Şakir Can ile birlikte Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da dahil olduğu toplam 8 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca, holdingin bünyesinde bulunan Habertürk, Show TV ve toplam 21 şirkete tedbir amaçlı el konuldu.