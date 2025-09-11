Can Holding, Türkiye’de Önemli Bir Grup

CAN HOLDİNG’İN GÜNDEMİ VE HUKUKİ SÜREÇLER

Türkiye iş dünyasında sıkça başlık olan Can Holding, özellikle son dönemdeki hukuki süreçler ve operasyonlarla dikkat çekiyor. Kemal Can liderliğinde çok sayıda sektörde faaliyet gösteren bu büyük holding, bünyesinde barındırdığı medya kuruluşları ve geniş şirket ağı ile sürekli olarak izleniyor. Can Holding’in kimin olduğu, Kemal Can’ın kimliği, bünyesindeki şirketler ve el konulma sebebi gibi sorular önem taşıyor. Ayrıca, Habertürk ve Show TV’nin ne zaman devredildiği de merak konusu.

KEMAL CAN VE CAN HOLDİNG’İN YATIRIM ALANLARI

Can Holding, Türkiye’nin önemli iş gruplarından biri olarak enerji, medya, eğitim ve turizm gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Bu holdingin sahibi ve kurucusu Kemal Can, 1973 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya gelmiştir. İş dünyasında geniş bir yelpazeye hitap eden yatırımlara imza atan Can, enerji sektöründen eğitim kurumlarına, otel işletmeciliğinden medya alanına kadar çok çeşitli sektörlerde yer alıyor.

Kemal Can ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak eğitim yatırımlarını aktif olarak sürdürmektedir. Bu rolü, onun iş dünyasındaki ve sosyal sorumluluk alanındaki vizyonunu yansıtıyor. Can Holding, çok yönlü iş portföyü ile Türkiye’nin ekonomik gücü haline gelirken, Kemal Can’ın özellikle enerji ve eğitim alanındaki yatırımları da dikkat çekiyor.

Kemal Can, holding çatısı altında 100’den fazla şirket yönetmektedir. Bu şirketler arasında enerji, petrol ve elektrik alanları ön plandadır. Can Holding, sağlık ve eğitim alanındaki yatırımlarıyla da tanınmaktadır. Özel Mediza Hospital ve Doğa Koleji gibi kuruluşlar, Kemal Can’ın vizyonunun doğrudan örneklerindendir. Ancak, 2024 yılı sonlarında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyon, holdingin faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir.

Bu operasyon çerçevesinde, holdingin yönetiminde yer alan toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. “Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi iddialar, holding yönetimine yöneltildi. Sonuç olarak, holding bünyesindeki 121 şirkete el konulmuş ve bu durum Türkiye iş dünyasında büyük yankılar uyandırmıştır.

MEDYA SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİMLER

Habertürk ve Show TV, Aralık 2024’te Turgay Ciner tarafından Can Grubu’na devredildi. Bu devir, Turgay Ciner’in medya yatırımlarından çekilmesine neden oldu. Resmi açıklamalarda, “Park Grubu ile Ciner Yayın Holding arasında hisse devrine ilişkin sözleşmenin imzalandığı” belirtildi. Açıklamada, “Park Grubu’na bu süreçteki nezaketleri için teşekkür ederiz” ifadesi yer aldı ve devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından, medya yatırımlarının Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde yürütüleceği bildirildi. Bu gelişme, Can Holding’in medya sektöründeki varlığını güçlendirdi ancak süregelen operasyonlarla birlikte bu sektörde de önemli değişikliklerin yaşanacağı öngörülüyor.