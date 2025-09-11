Can Holding Üzerinde Soruşturma Başlatıldı

SON DÖNEMDE GÜNDEME OTURAN GELİŞMELER

Türkiye’nin iş ve medya sahasında son günlerde büyük bir gelişme yaşanıyor. Kamuoyunda “Can Holding’in sahibi kim?” ve “Habertürk ile Show TV’nin sahibi kim?” soruları merakla tartışılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Can Holding yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun yanı sıra, holding bünyesindeki önemli medya kuruluşları ile birçok şirkete el konulmuş durumda.

HOLDİNGİN YÖNETİMİ VE EL KOYMA NEDENLERİ

Son zamanlarda Türkiye medyasını ve iş dünyasını sarsan bu önemli gelişme ile birlikte, Can Holding’in sahibi kim sorusu kamuoyu tarafından sorgulanıyor. Holdingin yönetiminde Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ gibi isimler öne çıkıyor. 2024 Aralık ayında Turgay Ciner’den Habertürk ve Show TV hisselerini devralan Can Grubu, bu medya kuruluşlarının yeni sahibi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Can Holding, medya alanında geniş bir ağa ve pek çok şirkete sahip bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

SUÇLAMA VE EL KOYMA SÜREÇLERİ

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticilerinden Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kişiler, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Bu süreçte, Can Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve toplamda 121 şirkete de el konulmuş durumda. Başsavcılık açıklamasında, Can Holding üzerinden organize bir yapının oluşturulduğu ifade edilerek, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para girişi sağlandığı ve bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılırken izlerinin gizlendiği tespit edildi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI YÖNTEMLER

Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri aracılığıyla vergi yükümlülüğünden kaçınıldığı, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sermaye artırımı gibi yöntemlerle suç gelirlerinin aklandığı belirlendi. MASAK raporlarına dayanan soruşturmada, suç örgütünün yasa dışı gelirleriyle eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde yatırımlar yaptığı ve ekonomik gücünü artırmaya çalıştığı anlaşıldı. Bu sebeple, kamu düzenini ve mali sistemi zedeleyen bu suç faaliyetlerine karşı 121 şirketin malvarlığına el konularak, TMSF kayyım olarak atanmış durumda.