Çan İlçesinde Bayramlaşma Programı Gerçekleşti

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma programı düzenleniyor. Çan Menderes Parkı’nda gerçekleştirilen bu etkinliğe, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, ilçe Jandarma Komutanı Kd. Üsteğmen Levent Çalış, ilçe Emniyet Müdür V. Başkomiser M. Selçuk Ceylan ve pek çok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar katılıyor.

GÖREV BAŞINDAKİ PERSONELLE BAYRAMLAŞMA

Menderes Parkı’ndaki bayramlaşmadan sonra, ilçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe Jandarma Komutanlığı, Çan Devlet Hastanesi ve İtfaiye Müdürlüğü ziyaret edilerek, burada görev yapan personel ile bayramlaşılıyor. Bu ziyaretlerle, kamu hizmetlerini sunan çalışanlara teşekkür ediliyor.