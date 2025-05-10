Can Natan, Yarın Unicaja Malaga’yı Yeneceğiz

GALATASARAY’IN FINAL HEDEFİ

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, İspanya’nın Unicaja Malaga takımı ile yarın yapacakları Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında zafer elde edeceklerine inandığını dile getirdi. Yunanistan’ın Atina şehrindeki Dörtlü Final organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Natan, La Laguna Tenerife’yi 90-80 yenerek finale çıktıklarını hatırlatmayı ihmal etmedi.

ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Can Natan, Şampiyonlar Ligi’nde beş yıldır mücadele ettiklerini belirtti. “İlk defa Dörtlü Final’de yer alıyoruz. La Laguna Tenerife, İspanya Ligi’nde ikinci sırada olan çok güçlü bir ekip. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de önemli başarıları var. 15 sayı geriden gelip galip geldik. Yarın finalde Unicaja Malaga ile karşılaşacağız. Onlar da kuvvetli bir rakip. Sezon boyunca onlarla oynadık, evimizde kazandık ama deplasmanda kaybettik. Bence güzel bir maç olacak. Kupayı İstanbul’a getireceğimizi düşünüyorum.” dedi.

TAKIM GÜVENİ

Natan, sarı-kırmızılı takıma güvendiklerini aktararak, “Takım, yarınki maçı kazanacağına inanıyor. Birbirine çok inanan bir takım olacağız. Kıran kırana bir maç bekliyoruz. İşimiz zor ama kupayı getireceğimize olan inancımız tam.” şeklinde konuştu. Finale yükselmenin mutluluğunu kullanan Natan, “Galatasaray’ın her yıl kupa için mücadele vermesi gerekiyor. Umarım yarın kupayı alacağız. Avrupa’daki başarı için arayı bu kadar açmamamız şart.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA GELECEK PLANLARI

FIBA’nın NBA ile Avrupa’da yeni bir lig düzenlemeyi planlaması hakkında da görüş bildiren Natan, “Galatasaray’ın yeri her zaman Avrupa’nın en üst ligidir. Hem NBA hem de diğer tarafla görüşmelere devam ediyoruz. Bu doğrultuda araştırma ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.