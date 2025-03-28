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Can Özçelik Canlı Yayını Terk Etti

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TV100 CANLI YAYININDA GERGİNLİK

TV100 ekranlarında yayınlanan Doğru Yorum programında gergin anlar yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara dair gözaltılara tepkisini dile getiren Can Özçelik, “Her şey çok güzel olacak” sloganının yaratıcısı Berkay Gezgin’in de tutuklandığını ifade ederek, “Sırf İmamoğlu’nun kullandığı sloganı buldu diye o çocuğu tutuklayıp Silivri’ye gönderdiler” dedi.

FERHAT MURAT’IN İTİRAZIYLA ALEVLENDİ

Ferhat Murat, Özçelik’in bu sözlerine itiraz ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri gündeme getirdi. Bu durum programda gerginliğin artmasına neden oldu. Can Özçelik, kendisine karşı haksızlık yapıldığını ve itham edildiğini belirterek programı terk etmeyi tercih etti. Bu duruma program sunucusu Başak Şengül, Özçelik’in ayrılmasına tepki gösterdi.

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Can Özçelik TV100 Yayınını Terk Etti

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından meydana gelen protestoları ele alan bir programda, Can Özçelik ve Ferhat Murat arasında tartışma yaşandı; Özçelik yayından ayrıldı.

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