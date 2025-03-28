Can Özçelik Canlı Yayını Terk Etti

TV100 CANLI YAYININDA GERGİNLİK

TV100 ekranlarında gerçekleşen Doğru Yorum programında gergin anlar yaşandı. Başak Şengül’ün sunumuyla devam eden programda, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar çerçevesinde, gözaltılara karşı çıkan Can Özçelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özçelik, “Her şey çok güzel olacak” sloganının yaratıcısı Berkay Gezgin’in de tutuklandığını aktararak, “Sırf İmamoğlu’nun kullandığı sloganı buldu diye o çocuğu tutuklayıp Silivri’ye gönderdiler” ifadelerini kullandı.

FERHAT MURAT’IN DİRENCİ

Bu sırada Ferhat Murat, Özçelik’in söylemine karşı çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri hatırlattı. Bu durumun ardından stüdyoda gerilim arttı. Can Özçelik, kendisine haksızlık yapıldığını ve itham edildiğini savunarak programdan ayrılma kararı aldı.

PROGRAMDA TEPKİLER

Başak Şengül, Özçelik’in programdan ayrılmasını eleştirerek, yaşanan duruma tepki gösterdi. Gerginliğin yatıştırılmaya çalışıldığı program, izleyiciler için dikkat çekici anlarla dolu oldu.