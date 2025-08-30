Can Uzun Gol Attı, Ozan Kadroya Alındı

CAN UZUN VE OZAN KABAK’IN PERFORMANSLARI

Eintracht Frankfurt’un milli oyuncusu Can Uzun, Bundesliga’nın 2. haftasında gol atmayı başardı. Bu karşılaşmada Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak ise yaşadığı sakatlık sonrası 452 gün aradan sonra maç kadrosuna alındı. Almanya Bundesliga’nın 2. haftasında, Hoffenheim, kendi sahasında Eintracht Frankfurt ile mücadele etti. Bu maçta Can Uzun ile Ozan Kabak rakip olarak karşı karşıya geldi. Frankfurt, 3 gol atarak 3 puana ulaşmayı başardı.

MÜSABAKANIN DETAYLARI

Müsabakaya 11’de başlayan Can Uzun, 51. dakikada gol atarak takımına katkı sağladı. 63. dakikada yerini Nathaniel Brown’a bırakan Can, böylece 2 haftada 4 gol atarak önemli bir performans sergiledi. Frankfurt, bu iki haftalık süreçte 6 puana ulaşarak başarı yakaladı. Hoffenheim takımı ise, maçta yalnızca 90. dakikada Grischa Prömel ile bir gol bulabildi. Diğer gole ise Ritsu Doan imza attı.

OZAN KABAK’IN GERİ DÖNÜŞÜ

Diğer milli oyuncu Ozan Kabak, 452 gün aradan sonra resmi bir maç kadrosuna dahil olmanın mutluluğunu yaşadı. Ozan, A Milli Futbol Takımı’nın 4 Haziran 2024’te İtalya ile oynadığı maçta sakatlandı. Yapılan muayenede sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Uzun süren tedavi sürecinin ardından Ozan, yeni sezonla birlikte futbol sahalarına geri döndü.