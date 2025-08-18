Haberler

Can Yaman, Türkiye ziyaretiyle dikkat çekti

Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve Dolunay gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman, uzun süreli sessizliğini geçtiğimiz ay Türkiye ziyareti ile sonlandırdı. Dört yıl önce İtalya’ya taşınarak kariyerine orada devam etme kararı alan Yaman’ın bu tercihine ve yaptığı açıklamalara hem hayranları hem de sektör büyük tepki gösterdi. Başrolündeki El Turco dizisi yayındayken, kendisine yöneltilen “Türkiye mi, İtalya mı?” sorusuna tereddütsüz “İtalya” yanıtını veren Yaman, doğup büyüdüğü topraklara karşı vefasızlıkla suçlandı.

Yaman’ın açıklamalarının yankıları büyürken, GAİN platformu, oyuncunun sözlerini gerekçe göstererek diziyi yayından kaldırma kararı aldı. Bu durum, sanat camiasında “kariyere bedel olan bir söz” şeklinde yorumlandı. Son dönemde İtalya’da projelerine devam eden Can Yaman, yaz sezonunu Türkiye’de açtı. Bilindiği üzere, yazın tatil yapmak üzere Bodrum’a giden ünlü oyuncu, burada sevgilisi Sara Bluma ile birlikte zaman geçirdi ve paylaştığı fotoğraflarla tekrar gündem oldu.

Bodrum’un ardından Çeşme’ye geçen çift, burada bir mekanda görüntülendi. Can Yaman ve Sara Bluma, mekanda çılgınca dans ederek romantik anlar yaşadı. Tatil keyfini doyasıya yaşayan çiftin eğlenceli halleri objektiflere yansıdı ve dikkat çekti.

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

