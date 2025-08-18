Can Yaman, Türkiye ziyaretiyle dikkat çekti

CAN YAMAN’IN TÜRKİYE ZİYARETİ

Erkenci Kuş, Bay Yanlış ve Dolunay gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman, uzun süreli sessizliğini geçtiğimiz ay Türkiye ziyareti ile sonlandırdı. Dört yıl önce İtalya’ya taşınarak kariyerine orada devam etme kararı alan Yaman’ın bu tercihine ve yaptığı açıklamalara hem hayranları hem de sektör büyük tepki gösterdi. Başrolündeki El Turco dizisi yayındayken, kendisine yöneltilen “Türkiye mi, İtalya mı?” sorusuna tereddütsüz “İtalya” yanıtını veren Yaman, doğup büyüdüğü topraklara karşı vefasızlıkla suçlandı.

DİZİNİN YAYINDAN KALDIRILMASI

Yaman’ın açıklamalarının yankıları büyürken, GAİN platformu, oyuncunun sözlerini gerekçe göstererek diziyi yayından kaldırma kararı aldı. Bu durum, sanat camiasında “kariyere bedel olan bir söz” şeklinde yorumlandı. Son dönemde İtalya’da projelerine devam eden Can Yaman, yaz sezonunu Türkiye’de açtı. Bilindiği üzere, yazın tatil yapmak üzere Bodrum’a giden ünlü oyuncu, burada sevgilisi Sara Bluma ile birlikte zaman geçirdi ve paylaştığı fotoğraflarla tekrar gündem oldu.

Bodrum’un ardından Çeşme’ye geçen çift, burada bir mekanda görüntülendi. Can Yaman ve Sara Bluma, mekanda çılgınca dans ederek romantik anlar yaşadı. Tatil keyfini doyasıya yaşayan çiftin eğlenceli halleri objektiflere yansıdı ve dikkat çekti.