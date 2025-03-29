Can Yaman Yeniden Instagram’a Döndü

CAN YAMAN YURTDIŞINDA KARRIER YAPIYOR

Bir dönem Türkiye’de oldukça tanınan oyuncu Can Yaman, uzun bir süre boyunca hayatına yurtdışında devam ediyor. İtalya’da kariyerine yön veren Yaman, son olarak Mısır’da bir peynir markasının yüzü olarak dikkat çekti. Reklam filmlerindeki olayların sosyal medyada viral hale geldiği görülüyor. TV8’de yayımlanan Gel Konuşalım programına göre, Can Yaman’ın oynamış olduğu peynir reklamı sonrasında markanın ürünleri satış rekorları kırmaya başladı.

SOSYAL MEDYA ETKİLERİ

Can Yaman, sosyal medyanın kendisine daha çok zarar getirdiğini ve yaptığı işlere olan konsantrasyonunu olumsuz etkilediğini düşünerek geçtiğimiz sene 11 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Ancak Yaman, sürpriz bir dönüş yaparak Instagram’a birkaç ay önce geri döndü. Sıfırdan bir hesap açan Yaman, kısa süre içinde 200 binin üzerinde takipçiye ulaşarak dikkat çekici bir büyüme yaşadı.