Çanakkale, 30 Ağustos’ta sanatla buluşuyor

ÇANAKKALE’DE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ COŞKUSU

Zaferin, direnişin ve bağımsızlığın sembolü olan Çanakkale, bu yıl 30 Ağustos’u yalnızca tarihî zaferlerle değil, aynı zamanda kültür ve sanat etkinlikleriyle de zenginleştiriyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali, onuncu durak olarak bir kez daha Çanakkale’de sanatseverlerle buluşuyor. “Geçilemeyen şehir” bu yıl kültürün, sanatın ve müziğin merkezi haline geliyor. 30 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında toplamda 34 farklı noktada 400 etkinlikle katılımcılara benzersiz bir festival deneyimi sunulacak.

UNUTULMAZ SERGİLER VE ÖZEL ETKİNLİKLER

Festival kapsamında çeşitli sergiler sanatseverlerle buluşacak. M. Osman Korfman Kütüphanesi’nde açılacak “Hâlâ Yaşıyorum” sergisi, çağdaş Filistin sanatından etkileyici bir seçki sunarak direniş ve umudun sanat yoluyla ifade edilmesine olanak tanıyacak. Troya Müzesi’nde yer alacak “Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi” ise Osmanlı oyuncak kültürünü ziyaretçilere tanıtacak. Ayrıca, Anadolu Hamidiye Tabyası’nda “Medeniyetlerin Mirası” sergisi, ressam Kadir Akyol’un eserlerinden ilham alarak farklı şehirlerin tarihi mirasını yapay zekâ destekli videolarla harmanlayacak. Sanatçı Kenan Işık’ın gravür estetiğiyle “Zamanın Katmanları” sergisi de Çanakkale Kent Müzesi’nde sergilenecek.

MÜZİK PROGRAMI VE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Festivalin müzik programı, bu yıl oldukça dolu. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde Buray, Resul Dindar, Tuğçe Kandemir, Ferhat Göçer gibi sanatçılar sahne alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Anadolu’dan Hikayeler” ve “A. Vivaldi Dört Mevsim” eserleri ile katılımcılarla buluşuyor. Ayrıca, Çocuk Köyü’nde tiyatro, bale, müzik ve kültürel miras atölyeleri sunulacak. Çocuklar, “Külkedisi” çocuk operasından “Ali Baba’nın Çiftliği” temsil ile birçok aktivitede hem eğlenecek hem öğrenecek.

DALGIŞ ETKİNLİKLERİ VE GASTRONOMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci için Nara Burnu’nda özel bir “Saygı Dalışı” yapılacak. Ayrıca, 4-7 Eylül tarihleri arasında Anadolu Hamidiye Tabyası’nda “Çanakkale Anı Dalışı” gerçekleştirilecek. Uluslararası Sualtı Fotoğraf Yarışması ile birlikte, ünlü şefler de Çanakkale’nin unutulmuş lezzetlerini “Lezzet Noktaları” restoranlarında yeniden sunacak. Festival boyunca cam, seramik, keçe, ahşap baskı gibi atölyeler yapılacak ve festival, sanatla bilimin buluştuğu etkinlikler ile dolu bir program sunacak.

Çanakkale, dokuz gün boyunca sanat, kültür ve coşkunun merkezi olmaya devam edecek.