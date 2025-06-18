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Çanakkale Açıklarında Göçmenler Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale açıklarında, 14’ü çocuk 51 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gelibolu ilçesi açıklarında İtalya’ya doğru ilerleyen bir yelkenli tekneyi tespit etti.

Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik “KB-24” ve “KB-62” botları ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yelkenlideki 14’ü çocuk 51 düzensiz göçmeni, Afganistan, Filistin ve İran uyrukluları kıyıya çıkardı. İşlemler sonrası düzensiz göçmenler, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Moldova uyruklu 2 şüpheli, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bu gelişme, bölgedeki düzensiz göçle mücadele çalışmalarının önemini bir kez daha gösteriyor.

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