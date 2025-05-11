Çanakkale Ahlatlıburun Köyü’nde Bayram Düzenlendi

ÇAN’IN GELENEKSEL ÇİFTÇİ BAYRAMI GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde düzenlenen geleneksel çiftçi bayramı ve köy hayrı, 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlik, köy camiinde Kuranı Kerim ve Mevlidi Şerif tilavetiyle başlıyor. Öğle namazının ardından katılımcılara keşkek, ayran ve tatlı ikram ediliyor.

KÖY MUHTARI TEŞEKKÜR ETTİ

Köy muhtarı Necdet Şentürk, bu güzel etkinliğe katılanlara teşekkürlerini iletiyor. Ayrıca, hayra katılanlar arasında Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Erol, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Rıdvan Akkaya, CHP İl Genel Meclis Üyesi Ramazan Mesut Özyurt, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Türker ve Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci Tülek ile birlikte birçok vatandaş yer alıyor.