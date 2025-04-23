Çanakkale Ayvacık’ta Otomobil Devrildi

ÇANAKKALE’DE KAZA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Ayvacık yönünden Assos Antik Kenti’ne doğru ilerleyen Ali K. yönetimindeki 17 PJ 341 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda kontrolü kaybedip şarampole yuvarlandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Ahmet Ş, Raziye Ş, Gökhan Ş. ve Günnar Ş., olay yerine gelen ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.