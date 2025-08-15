Çanakkale Bayramiç’te Orman Yangını Var

ORMAN YANGINI ÇIKTI

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ormanda yangın çıkarak müdahale ediliyor. Bayramiç Barajı çevresinde, Üzümlü köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe itfaiyesine ait çok sayıda arazöz ve ekip ile müdahale ediliyor. Ekipler, kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevlerin çevredeki köylere, özellikle Güzeltepe’ye ulaşmasını önlemek için yoğun bir çaba içinde.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, Bayramiç’in Üzümlü köyü bölgesinde saat 00.29’da bir orman yangınının oluştuğu kaydedildi. “Yangına 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile karadan müdahale edilmektedir.” ifadesine yer verilerek, “Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur. Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.” bilgisi paylaşıldı.