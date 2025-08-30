Çanakkale Boğazı’nda 1434 Yüzücü Yarıştı

YARIŞA KATILAN YÜZÜCÜ SAYISI VE ÜLKELER

Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı’nda, toplamda 20 ülkeden 1434 yüzücü mücadele ediyor. Eceabat ilçesi sahilinde gerçekleşen bu yarışma, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek tarafından başlatıldı. Yarış, 12 farklı kategoride yapılarak Çanakkale İskelesi’nde sonlanıyor. Bu sene, 254’ü yabancı olmak üzere toplam 1434 sporcu Asya kıtasında kulaç atıyor.

DESTEK GÖREVLİLERİ VE HAKEMLER

Yarış sırasında birçok balıkçı teknesi, hızlı botlar, sahil güvenlik botları, 2 deniz polisi botu, bir kıyı emniyeti botu ve bir ambulans botu gibi çeşitli araçlar sporculara destek sağlıyor. Ayrıca, 40 kano da yarışı desteklemek amacıyla yer alıyor. Organizasyon çerçevesinde toplam 33 hakem ve 16 cankurtaran görev alarak güvenliği sağlıyor.

GENEL KLASMAN SONUÇLARI

Yarışın genel klasmanında kadınlar kategorisinde birinci olan Çiğdem Ezo Topaloğlu, 56 dakika 3 saniyelik süresiyle zirvede yer aldı. Bunu, 58 dakika 51 saniye ile Nil Kara ve 59 dakika 6 saniye ile Aybike Su Irçağ takip etti. Erkeklerde ise Steven Claes, 51 dakika 3 saniyelik süresiyle birinciliği kazanırken, Özkan Dizdar 56 dakika 15 saniye ile ikinci, Denizhan Dağdelen ise 58 dakika 59 saniye ile üçüncü oldu.

KAZANILAN DUYGU VE MUTLULUK

Yarışta kıyıya ulaşan ilk kadın sporcu olan 16 yaşındaki Çiğdem Ezo Topaloğlu, birinciliği elde etmenin verdiği mutluluğu dile getirerek, herkese 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Yarışmacılardan 15 yaşındaki Güney Berk Kaya da Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçmenin kendisine sunduğu mutluluğu ifade etti.