Çanakkale Boğazı’nda 25 Göçmen Yakalandı

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Çanakkale Boğazı’nda Bozcaada açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda lastik bot içerisinde 15’i çocuk toplam 25 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Ekiplerin Bozcaada’da yaptıkları devriye sırasında, bir grup kaçak göçmenin lastik bot ile deniz yolculuğu yaptığı tespit edildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Gözlemlenen lastik botun durdurulması için bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı ‘TCSG-23’ botu sevk edildi. Yapılan denetimlerde, lastik botun içerisinde 15’i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen ve Azerbaycan uyruklu bir göçmen kaçakçısı şüphelisi bulunuyordu. Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde yer alan Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

GÖZALTILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yakalanan göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı. Olay, Türkiye’nin deniz güvenliğinin artırılması ve kaçak göçmenlerin önlenmesine dair önlemlerinin etkililiğini bir kez daha gözler önüne serdi.