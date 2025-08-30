Çanakkale Boğazı’nda Dumlupınar Anması Yapıldı

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA SAYGI DALISI YAPILDI

Çanakkale Boğazı’nda, “TCG Dumlupınar” denizaltısında şehit olan 81 denizci için bir saygı dalışı gerçekleştirildi. 4 Nisan 1953’te Çanakkale Boğazı’nda İsveç bandıralı “Naboland” gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısı, kurtarılmayı beklerken şehit düşen 81 denizcinin anısına, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda anlam dolu bir anma etkinliğiyle yad edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi tarafından düzenlenen programda, 7 kişilik bir dalış ekibi, 87 metre derinlikteki batığa daldı.

PLAKET ŞEHİTLERE SUNULDU

Şehitlerin anısına hazırlanan ve 81 şehidin isminin yazılı olduğu Dumlupınar armalı özel plaket, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol üyeleri tarafından dalış ekibine teslim edildi ve Nara Burnu açıklarındaki batığın bulunduğu yere bırakıldı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda “mavi vatan”ın derinliklerinde yatan Dumlupınar şehitleri için bir saygı dalışı yaptıklarını belirtti. Kaşdemir, “Bu sadece bir dalış değil, o büyük kahramanları hatırlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan bir etkinlikti. O büyük insanlar canlarını feda ettiler ve son sözleri ‘Vatan sağ olsun’ oldu. Bugünün vatanı sağ olan evlatlarının onları unutmadığını, unutmayacağını göstermek için bir kez daha ifade etmiş oluyoruz. Bize bu toprakları vatan yapanları rahmetle anıyoruz” dedi.

TÖRENE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez ve diğer ilgililer katıldı. Dumlupınar kazası, Türk Deniz Kuvvetlerine ait “Dumlupınar” denizaltısının 4 Nisan 1953’te NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı’nda “Naboland” adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batması sonucu 81 Türk denizcinin şehit olduğu bir facia olarak tarihe geçti. Bu olayın ardından 4 Nisan tarihi “Deniz Şehitlerini Anma Günü” olarak ilan edilmişti.