Çanakkale Boğazı’nda Feribottan Denize Düşen Yolcu

OLAY ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA MEYDANA GELDİ

Saat 18.00 civarında, Çanakkale Boğazı’nda yaşanan olayda, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’ye ait ‘Şehit Ömer Halisdemir’ feribotu, Çanakkale’deki feribot iskelesinden Çanakkale-Ecebat seferi için yola çıktı. Feribottaki yolculardan biri olan Ferdi U., henüz belirlenemeyen bir sebeple denize düştü. Denize düştüğünü gören yolcular, durumu feribot yetkililerine bildirdi.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Feribot kaptanı, derhal Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek yardım istedi. Acil durum üzerine, feribot iskelesinden ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu, denize düşen kişinin bulunduğu bölgeye doğru hareket etti. Ayrıca, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’na da bilgi verildi ve bölgeye Sahil Güvenlik Botu ‘KB-10’ sevk edildi.

DENİZE DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI

Çanakkale-Ecebat seferindeki feribotun kaptanı ve Gestaş personeli, denize düşen Ferdi U.’yu kurtarmak amacıyla feribotun motorunu durdurdu. Ardından, denize atılan can yeleği sayesinde Ferdi U. sudan çıkarılarak feribota alındı.

Feribotta ilk müdahalesi yapılmış olan Ferdi U., Çanakkale feribot iskelesinde bekleyen ambulansa sedye ile alındı. Bilinci açık olan Ferdi U., hipotermi başlangıcı sebebiyle ÇOMÜ Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam ediyor.