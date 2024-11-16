Çanakkale Boğazı’nda Gemi Trafigi Durduruldu

GEMİ TRAFİĞİ ASKIDA

Çanakkale Boğazı’nda meydana gelen bir gemi arızası sebebiyle gemi trafiği çift taraflı olarak durduruldu. Bu arıza, boğazda geçiş yapan diğer gemilerin de seferlerini etkiliyor. Su yollarında güvenlik sağlamak amacıyla yetkililer, durumun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gemi trafiğinde yaşanan aksaklık, bölgedeki deniz ulaşımının sekteye uğramasına yol açabiliyor. Yetkililer, arızalı geminin tespit edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için bölgeye ekipler yönlendiriyor. Bu durum, deniz ulaşımında önemli bir konu olarak gündemde yer alıyor.