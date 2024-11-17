Çanakkale Boğazı’nda Gemi Trafiği Kapatıldı

GEMİ ARIZASI YAŞANDI

Romanya’dan Fransa’ya doğru yol alan Liberya bayraklı “Capt Nature” adlı kuru yük gemisinin makineleri, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında arızalandı. Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirdikten sonra, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait “Kurtarma-3”, “Kurtarma-4” ve “Kurtarma-13” römorkörleri gönderildi.

BOĞAZ GEÇİŞLERİNE TEDBİR ALINDI

Arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı geçici olarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı ve gerekli önlemler alındı. Boğaza kuzey ve güney yönlerden giriş yapan gemiler geri döndürüldü. “Capt Nature”, Çanakkale VTS koordinasyonunda, kılavuz kaptan ile römorkörlerin eşliğinde Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Çanakkale Boğazı’ndaki çift yönlü transit gemi trafiği, arıza operasyonunun ardından yeniden normale döndü.