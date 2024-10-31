“Çanakkale Boğazı’nda Kırmızı Alg Yoğunluğu”

MARMARA DENİZİ VE ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA KIRMIZI ALGLERİN GÖRÜLMESİ

Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı’nda lodos etkili olmaya devam ediyor. Bu durum, sahil kesimlerine kırmızı alglerin vurmasına neden oldu. İki gündür devam eden fırtına, kıyı kesimlerindeki alanların kırmızı alglerle kaplanmasına yol açtı.

KIRMIZI ALGLERİN DOĞAL BİR OLDUĞU AÇIKLANDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Ak, burada görülen yosunların deniz çayırları üzerinde gelişen kırmızı yosunlar olduğunu belirtti. Ak, bu durumun mevsime, akıntıya ve rüzgara bağlı şekilde çayırlar üzerinden koparak kıyıya doğru hareket ettiğini ifade etti. Ak, “Bu durum bölgenin tehlike altında olduğunu gösteren bir durum değil. Aslında deniz çayırlarının olduğu her yer verimli alanlardır” dedi.

VATANDAŞLARA TEDİRGİNLİK YAŞAMAMALARI ÖNERİSİ

Prof. Dr. Ak, özellikle kumluk bölgelerde bulunan deniz çayırlarının zengin tür çeşitliliğine sahip olduğunu vurguladı. “Bunlar zaman içerisinde dalga hareketleri veya akıntılardan etkilenerek kopup sahile geliyor. Zaten çok büyük miktarda kıyıda bir birikim de yok. Sonbahar mevsimi süresince bu olayı belli periyotlarla görmemiz doğal,” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, vatandaşlara bu olaylarla ilgili herhangi bir endişe duymamaları gerektiğini, bunun mevsimsel olarak meydana gelen doğal bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.