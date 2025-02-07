Çanakkale Boğazı’nda Müsilaj Yeniden Tehdit Ediyor

DENİZ SALYASI TEHLİKESİ GERİ DÖNDÜ

Çanakkale Boğazı’nda 2020 yılında meydana gelen müsilaj yani deniz salyası problemi, 5 yıl aradan sonra tekrar ortaya çıktı. Şu anda boğazın yüzeyinde görünür müsilaj, zıpkınla balık avlayan bir dalgıç tarafından belgelendi. Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, “Özellikle deniz dibinde birikimi uzun süreçli olduğundan sedimentteki organizmalar üzerine baskısı yoğundur. Örneğin, midye, istiridye gibi çift kabuklu yumuşakçalar, süngerler, mercanlar ve deniz çayırlarının üzerini kaplayarak hem oksijen alışverişini hem de fotosentezi olumsuz etkiler, ölümlerine sebep olabilir. Bu organizmaları tüketen ve deniz çayırlarını beslenme, üreme ve barınma alanı olarak kullanan organizmalar da bu nedenle denizel sistemde bulunmayabilir” dedi.

DENİZ KİRLİLİĞİ VE EKOLOJİK ZARARLAR

Deniz kirliliği ve buna bağlı olarak meydana gelen müsilaj problemleri, bilim insanları tarafından uzun süredir dile getiriliyordu. Bu durum özellikle Marmara Denizi’nde ciddi ekolojik zararlara yol açtı. Arıtma sularının denize deşarjı ve deniz ulaşımındaki taşıtların yarattığı kirlilik, zamanla deniz ekosistemini tehdit eden bir hastalığa dönüşerek etkisini gösterdi. 2020 yılında müsilaj, deniz tabanından yüzeye çıkarak görünür hale geldi ve bu durum turizm ile balıkçılık sektörlerini olumsuz yönde etkiledi.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAKİ DURUM

Tekrar görülmeye başlayan müsilaj, Çanakkale Boğazı ve çevresindeki kıyılara yeniden yayılmaya başladı ve bu durum endişeleri artırdı. Çanakkale’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, müsilajın etkisini artırıyor. Çanakkale Boğazı’nda yer yer görülen müsilajın, deniz dibindeki zararı da mevcut. Amatör balıkçı Kerem Atasev, Eceabat ilçesinde dalış yaparken müsilajın görünmeyen yüzünü kaydetti. Deniz dibinde oluşan müsilaj yoğunluğu, görenleri şaşırttı.

GELİŞMİŞ BİLİMSEL AÇIKLAMALAR

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, müsilajın uzun süreçli birikiminin etkilerini şöyle özetliyor: “Özellikle deniz dibinde birikimi uzun süreçli olduğundan sedimentteki organizmalar üzerine baskısı yoğundur. Midye, istiridye gibi çift kabuklu yumuşakçalar, süngerler, mercanlar ve deniz çayırlarının üzerini kaplayarak hem oksijen alışverişini hem de fotosentezi olumsuz etkiler, ölümlerine sebep olabilir. Bu organizmaları tüketen ve deniz çayırlarını beslenme, üreme ve barınma alanı olarak kullanan organizmalar da bu nedenle denizel sistemde bulunmayabilir. Dolayısıyla, uzun vadede besin zinciri ve biyolojik çeşitlilik üzerine olumsuz etkileri olabilir. Yanı sıra askıdaki katı madde yükü fazla olduğu için denizel sistemde ışık geçirgenliğini etkileyip, fotosentez mekanizması üzerinde negatif etkisi söz konusudur. Bu nedenlerle denizel besin ağında sorunlar oluşur ve yine biyolojik çeşitlilik üzerine olumsuz etkilerini görebiliriz.”