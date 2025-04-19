Çanakkale Boğazı’nda Sis Nedeniyle Trafik Durduruldu

YOĞUN SİS NEDENİYLE BOĞAZ TRAFİĞİ DURDURULDU

Çanakkale’de yoğun sis, boğaz trafiğini çift yönlü olarak tamamen durdurdu. Çanakkale Boğazı’nda etkili olan bu sis nedeniyle deniz ulaşımında ciddi aksamalar yaşanıyor. Saat 06.25 itibarıyla görüş mesafesinin azalması sebebiyle boğaz trafiği geçici olarak kapatıldı.

GEMİ KAPTANLARI UYARILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza girecek gemi kaptanlarını telsizle bilgilendirerek, trafiğin kapatıldığını duyurdu. Bu uyarının ardından gemiler, Marmara ve Ege’nin girişlerindeki demirleme noktalarında bekletilmeye alındı.