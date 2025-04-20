Çanakkale Boğazı’nda Sis Nedeniyle Trafik Kesildi

YOĞUN SİS NEDENİYLE GÜVENLİK Ön PLANA ÇIKIYOR

Çanakkale’de etkili olan yoğun sis, boğaz trafiğini etkiliyor. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sabah saat 08.00 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Bu durum, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

GEMİ KAPTANLARINA UYARI YAPILIYOR

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza girecek olan gemi kaptanlarını telsizle uyarıyor. Boğaz trafiğinin kapatıldığını duyuran yetkililer, gemileri Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletiyor. güvenlik ön planda tutuluyor ve gerekli önlemler alınıyor.