Çanakkale Boğazı’nda Sis Ulaşımı Engelledi

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis etkili

Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem deniz hem de kara ulaşımında önemli aksamalara neden oluyor. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, çift yönlü transit gemi geçişlerini geçici olarak durdurdu ve kaptanlara telsiz anonslarıyla bilgilendirmelerde bulundu.

Feribot seferleri iptal edildi

Sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri geçici olarak iptal edildi. İskelelerde bekleyen vatandaşlar, yetkililerin hava durumu ile ilgili duyurularını takip etmeleri konusunda uyarıldı.

Ulaşım normale döndüğünde

Sis etkisini kaybettikten sonra gemi geçişlerinin ve feribot seferlerinin yeniden başlayacağı bildirildi. Yolculara hava koşullarına göre hareket etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinde sisli havanın devam edebileceği ve görüş mesafesinin düşmesinin ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Sürücüler ve deniz ulaşımını kullananlar, sisli havada dikkatli olmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.