Haberler

Çanakkale Boğazı’nda Tekne Kurtarıldı

TEKNE KURTARILDI

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenme durumu yaşandı. İçinde 4 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile güvenli bir şekilde Lapseki Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı. Lapseki Dalyan açıklarında meydana gelen olay, bugün sabaha karşı gerçekleşti.

KURTARMA OPERASYONU

Makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan tekne, durumu fark eden tekne sahiplerinin yardım talebi sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-6’ hızlı tahlisiye botu ile kurtarıldı. Tahlisiye botu, hızlıca bölgeye yönlendirilerek tekneyi yedekleyip güvenli bir limana ulaştırdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Azerbaycan Günleri Kutlanacak

Bursa'da 'Azerbaycan Günleri', 25-28 Ekim tarihleri arasında Karabağ Zaferi'nin 5. yılı ve şair Bahtiyar Vahabzade'nin 100. yılı etkinlikleriyle kutlanacak. Sergi ve konserler düzenlenecek.
Haberler

İsparta’da Denetim, 259 Şahıs Sorgulandı

Isparta'da yapılan denetimlerde, park ve bahçelerde 259 kişi ile 45 araç sorgulandı. Emniyet, güvenlik önlemlerini artırmayı sürdürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.