Çanakkale Boğazı’nda Tekne Kurtarıldı

TEKNE KURTARILDI

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenme durumu yaşandı. İçinde 4 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile güvenli bir şekilde Lapseki Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı. Lapseki Dalyan açıklarında meydana gelen olay, bugün sabaha karşı gerçekleşti.

KURTARMA OPERASYONU

Makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan tekne, durumu fark eden tekne sahiplerinin yardım talebi sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-6’ hızlı tahlisiye botu ile kurtarıldı. Tahlisiye botu, hızlıca bölgeye yönlendirilerek tekneyi yedekleyip güvenli bir limana ulaştırdı.