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Çanakkale Boğazı’nda Tekne Yedeklendi

TEKNE ARIZASI VE KURTARMA OPERASYONU

Çanakkale Boğazı’nda meydana gelen makine arızası sonucu sürüklenen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek güvenli bir şekilde Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı. Dünkü olay, Kepez önlerinde gerçekleşti. İçinde 5 kişinin bulunduğu tekne, makine arızası yaptıktan sonra sürüklenmeye başladı.

KAPTANIN ANO OLAYI RAPOR ETMESİ

Teknenin kaptanı, yaşanan durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bu ihbar üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu hızla sevk edildi. ‘KIYEM-1’ hızlı tahlisiye botu, sürüklenen tekneyi alarak Çanakkale Marina’ya güvenli bir şekilde ulaştırmayı başardı.

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