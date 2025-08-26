Haberler

Çanakkale Boğazı’nda Türk Bayrağı Işıkları

GEMİNİN GEÇİŞİ

Bahamalar bayrağı taşıyan ‘Resilient Lady’ isimli kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Geminin boyu 277 metre, genişliği ise 42 metre. Bu dev kruvaziyer, 2 bin 572 yolcu kapasitesine sahip. Dünden saat 22.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan geminin gövdesindeki ışıklar, Türk bayrağı şekline getirilerek izleyicilere görsel bir şölen sundu.

VATANDAŞLARDAN İLGİ

Kruvaziyer gemisi, Çanakkale’yi Türk bayrağı ile selamlayarak boğazdan geçti. Yerli halk bu geçişi büyük bir ilgiyle izledi ve geminin ışıklandırması göz kamaştırıcı bir manzara oluşturdu. Ancak bu tür geçişlerin, sadece turizmin değil, aynı zamanda bölgenin de tanıtımına katkı sağladığı belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TİSKİ, 19 Yeni Araç Ekletti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için TİSKİ'ye 19 yeni iş makinesi kazandırdı. Başkan Genç, bu adımın su sıkıntısını azaltmayı amaçladığını belirtti.
Haberler

Malatya’da Sulama Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından sulama altyapısını güçlendirmek üzere DSİ ekipleri, 23 farklı noktada onarım yaptı ve toplamda 2,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.