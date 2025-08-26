Çanakkale Boğazı’nda Türk Bayrağı Işıkları

GEMİNİN GEÇİŞİ

Bahamalar bayrağı taşıyan ‘Resilient Lady’ isimli kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Geminin boyu 277 metre, genişliği ise 42 metre. Bu dev kruvaziyer, 2 bin 572 yolcu kapasitesine sahip. Dünden saat 22.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan geminin gövdesindeki ışıklar, Türk bayrağı şekline getirilerek izleyicilere görsel bir şölen sundu.

VATANDAŞLARDAN İLGİ

Kruvaziyer gemisi, Çanakkale’yi Türk bayrağı ile selamlayarak boğazdan geçti. Yerli halk bu geçişi büyük bir ilgiyle izledi ve geminin ışıklandırması göz kamaştırıcı bir manzara oluşturdu. Ancak bu tür geçişlerin, sadece turizmin değil, aynı zamanda bölgenin de tanıtımına katkı sağladığı belirtiliyor.