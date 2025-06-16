Çanakkale Boğazı’nda Yangın Söndürüldü

YANGIN OLAYI

Çanakkale Boğazı’nda seyir halindeki ‘Industrial Challenger’ adlı yük gemisinin makine dairesinde bir yangın meydana geldi. Yangın, gemi çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından, bölgeye yönlendirilen römorkörler, gemiyi limana çekerek güvenli bir bölgeye taşıdı.

GEMİDEKİ DURUM

Antigua Barbuda bayraklı, 120 metre uzunluğundaki ‘Industrial Challenger’ yük gemisi, Marmaris’ten Yalova’ya doğru ilerlerken, Çanakkale Boğazı’nın girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Gemi personeli, çıkan yangını kendi gayretleriyle söndürmeyi başardı. Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne iletti. Bunun üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörler bölgeye hareket etti.

SONUCUNU BİLDİRME

Römorkörler vasıtasıyla yedeklenen geminin, Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirleyeceği açıklandı. Ayrıca, yük taşıyan gemiden denize herhangi bir kirlilik bırakılmadığı tespit edildi. Bu durum, çevresel güvenliği sağlamada olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.